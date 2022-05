Die Basis für ein erfolgreiches Berufsleben

Wichtige Praxiserfahrung

Während man als Lehrling an der Quelle sitzt, müssen sich Schüler und Studierende selbst um Praxiserfahrungen kümmern. Das weiß auch Robin Machacek, Geschäftsführer von Uniforce Consulting, der einzigen Junior Enterprise in Kärnten: „Uniforce wird ausschließlich von Studierenden geführt! So können sie schon während des Studiums lernen, wie es in der Arbeitswelt läuft!“ Das bessere letztlich nicht nur den Lebenslauf auf, sondern helfe auch bei der Berufsorientierung. Die Angebote scheinen Früchte zu tragen: Im April 2022 zählte das AMS insgesamt 1527 arbeitslose Jugendliche in Kärnten. Das ist der niedrigste Wert seit Jahrzehnten.