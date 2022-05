Mann (69) half Nachbarin, wird von Baum getroffen

Der 69-Jährige half am Freitag-Vormittag seiner 75-jährigen Nachbarin in einem Waldstück in Tragwein. Man wollte Baumteile aus dem Wald holen. Gegen 10.45 Uhr befestigte der Pensionist in einem etwa zehn Meter tiefen Graben bei einem liegenden, zirka 25 Meter langen Baumstamm, die Stahlkette der Seilwinde.