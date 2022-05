Abgemeldetes Auto mit gestohlenen Kennzeichen

Polizisten der Inspektion Tumeltsham bemerkten am Donnerstag gegen 23.10 Uhr am Marktplatz in Ried einen parkenden Pkw, bei dem das hintere Kennzeichen manipuliert wurde. Bei einer Überprüfung wurde festgestellt, dass das Kennzeichen seit Anfang April 2022 als gestohlen gemeldet war. Außerdem wurde das Fahrzeug bereits im August 2021 abgemeldet. Kurze Zeit darauf näherten sich zwei Männer zu dem Pkw und wollten wegfahren.