Wegen Wölfen: Bauern wollen mit Auftrieb aufhören?

Verständlich, dass immer mehr Kärntner Bauern ans Aufhören denken. „Womit haben wir das nur verdient?“, fragt sich der Obervellacher Hubert Thaler; und selbst Nationalpark-Ranger Klaus Eisank, der sich seit mehreren Jahrzehnten leidenschaftlich für den Artenschutz in den Hohen Tauern einsetzt, weiß nicht, was er in diesem Sommer mit seinen Schafen tun soll. Und Sepp Obweger befürchtet, dass heuer viele Bauern ihre Schafe nicht mehr auf die Almen bringen werden.