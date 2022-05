Jede dritte Fleischprobe mit Keimen belastet

Tierwohl-Kennzeichnung gefordert

Wie bereits in der Vergangenheit fordert Greenpeace eine eindeutige Tierwohl-Kennzeichnung am Produkt. „Niemand möchte Fleisch von gequälten Tieren mit hohem Einsatz von Antibiotika auf dem eigenen Teller. Mit einer klipp und klaren Haltungs-Kennzeichnung direkt am Produkt könnten sich Konsumenten endlich erstmals bewusst entscheiden, welche Art von Tierhaltung sie unterstützen möchten“, führte Theissing-Matei aus. Eine solche Regelung gibt es bereits in Deutschland, dort wird Fleisch in Supermärkten in Kategorien von 1 bis 4 gekennzeichnet. Weitere Forderungen der Umwelt-NGO sind gesetzliche Regelungen und höhere Forderungen für Landwirte, die auf eine bessere Tierhaltung umstellen.