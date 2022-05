Marko Arnautovic: „Großer Name, großer Macher!“

Die „Gazzetta dello Sport“ nannte entsprechend deiner Rückennummer neun Geheimnisse von dir - Familie, Mehrsprachigkeit, dein tolles Verhältnis zu Trainer Sinisa Mihajlovic, dein soziales Engagement etc. Was empfindest du, wenn du das liest: Stolz, Dankbarkeit, Demut?

Prinzipiell versuche ich, möglichst wenig über mich zu lesen, um mich besser auf den Sport fokussieren zu können. Wenn es etwas besonders Positives oder auch Negatives gibt, teilt mir das meine Agentur in Wien mit - wenn man darauf reagieren muss, regelt das der Leonhard Pranter, mit dem ich seit zehn Jahren zusammenarbeite. Den Artikel in der „Gazzetta“ habe ich schon gelesen, er war sehr nett. Sinisa Mihajlovic ist für mich extrem wichtig, wie ein Vater und Bruder in einer Person. Er macht eine schwere Zeit durch, wir alle stehen zu 100 Prozent hinter ihm, ich wünsche ihm das Allerbeste, dass er gesundzurückkommt, damit wir erfolgreich weiterarbeiten können. Stolz empfinde ich, in Zeiten wie diesen besonders auch Dankbarkeit und Demut. Die derzeitige Lage in der Welt holt einen sehr schnell auf den Boden, wenn man das ganze Leid um sich herum sieht und hört.