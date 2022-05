Hohe Auszeichnung: Ein Moorochse für die Bailerin

Seit eineinhalb Jahren gibt es die Greißlerei Die Bailerin in Trausdorf, in der Kerstin Bailer nachhaltig erzeugte regionale Produkte verkauft. Am Mittwoch wurde der Kauffrau vom Verein Rinderweide am Zickentaler Moor in Anerkennung ihrer Verdienste der Titel „Moorochsen-Greißlerin des Jahres“ verliehen.