Früchte unserer Kindheit, Teil zwei: Die Dirndl

Dirndl sind großartig: Als Strauch brauchen sie bei der Pflanzung kaum Pflege. Im Frühling blühen sie mit gelben Blumen und verkünden die Ankunft der wärmeren Saison. Sie bevorzugen sonnige und halbschattige Lagen. Aus Dirndl kann herrliche Marmelade (ideal zum Wildgericht), Sirup, Kompott, Fruchtsaft hergestellt werden. In 100 mg Dirndl sind etwa 200 mg Vitamine C dabei, damit stärkt sie die Widerstandsfähigkeit des Körpers. Die Frucht ist auch reich an Carotin.