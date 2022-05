„Hybrid-Wölfin“ wurde nahe der Grenze erlegt

Wölfe sorgen aktuell nicht nur in Oberkärnten, sondern auch im Grenzgebiet zu Italien und Slowenien für Ärger! Besonders ein Rudel Hybrid-Wölfe, also Mischlinge zwischen Wolf und Hund, bereitet - wie berichtet - den Wildbiologen Kopfzerbrechen. Erst kürzlich gelang es Jägern in Rateče (Slo), nahe des Wurzenpasses, erstmals einen dieser Hybrid-Wölfe zu erlegen.