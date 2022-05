Mord an der Freundin: „Extremer Zorn“ entlud sich

Opfer starb noch am Tatort: 25 Verletzungen beim Nachbarn, der aber überlebte. Vor Gericht in Wien stand ein x-fach Vorbestrafter. Der 46 Jahre alte Mann wurde am Dienstag wegen Mordes und versuchten Mordes zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt - und aufgrund der von ihm ausgehenden Gefährlichkeit in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher eingewiesen. Das Urteil ist bereits rechtskräftig.