Tuchel droht der nächste Abgang vom FC Chelsea

Wechsel muss warten

So schnell wird der Engländer sein aktuelles Team jedoch nicht verlassen können. Aufgrund der Sanktionen gegen den ehemaligen Chelsea-Besitzer Roman Abramowitsch dürfen die Verantwortlichen des Vereins keine Transfers unterschreiben. Frühestens im Sommer könne Mount einen Wechsel in Angriff nehmen, so die „Sun“.