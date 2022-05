Nazi-Symbole in geparkte Autos geritzt

Auf der Strecke vom Josef-Hyrtl-Platz in Richtung Bergstraße und Hartlweg ließen die Vandalen ihrer Zerstörungswut freien Lauf. Auf 15 in diesem Bereich geparkten Autos hinterließen sie an verschiedenen Stellen Kratzer und zum Teil auch Motive mit antisemitischem Hintergrund wie etwa Hakenkreuze.