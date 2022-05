Schiller: „Frieden als All-You-Can-Eat-Buffet“

Welche Stationen hattest du in deinen vier Jahren der Nomadenhaftigkeit?

Ich habe ein Jahr lang an verschiedenen Orten in Amerika gelebt. Einerseits in Los Angeles, andererseits am Rande der Mojave-Wüste. Ich habe viele Konzerte im Iran gespielt und war dort auch sonst an die fünf Monate. Dazwischen war ich immer wieder in Deutschland, aber bei Freunden oder in Air-BnBs. Ich kann mit einem Laptop und dem Instrumentarium im Koffer Musik gestalten, aber es hat auch immer etwas Provisorisches. Ein festes Atelier verleitet weniger dazu, sich zu vertagen. Der künstlerische Prozess besteht aus Entscheidungen und wenn ich zu mobil bin, dann schiebe ich diese Entscheidungen zu leicht vor mich her.