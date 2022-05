Industrie kritisiert Kinderbetreuungsangebot

Immer wieder betonen Vorarlbergs Landespolitiker, das Ländle zum chancenreichsten Lebensraum für Kinder machen zu wollen. Die Industriellenvereinigung unterstützt dieses Anliegen, nimmt die Landesregierung nun beim Wort - und erkennt einige Mängel in deren Arbeit. So kritisiert IV-Präsident Martin Ohneberg das neue Kinderbildungs und -betreuungsgesetz (KBBG). „Flächendeckende, qualitativ hochwertige Elementarbildung fördert nicht nur die Jüngsten selbst, sondern sie ermöglicht auch den Eltern, autonome Entscheidungen in Sachen Beruf und Unabhängigkeit zu treffen“, erklärte er am Montag.