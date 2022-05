Akrobaten im Halbfinale von Britain‘s Got Talent

In den letzten Jahren folgten dann auch immer mehr internationale Auftritte. 2021 wäre man sogar für die Feierlichkeiten bei den Olympischen Spielen in Japan, dem Heimatland von Onos Eltern, eingeplant gewesen. „Pandemie-bedingt wurde daraus aber leider nichts!“ Umso mehr freut es den St. Valentiner, dass sein Team stattdessen nun in England für Furore sorgen kann. Ende Mai steigt dann das Halbfinale bei BGT, in dem man erneut mit einer spektakulären Choreografie überzeugen will.