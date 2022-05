Aussicht auf Geld: Audi und Porsche überzeugen VW

Bei Porsche seien die Vorbereitungen für einen Einstieg in die Formel 1 etwas konkreter als bei Audi, sagte Diess weiter. Die Ingolstädter Marke mit den vier Ringen müsse noch entscheiden, in welcher Konstellation und mit welchem Team sie in den Rennzirkus einsteige. Porsche strebt offenbar eine langjährige Partnerschaft mit dem unter österreichischer Lizenz registrierten Rennstall Red Bull von Weltmeister Max Verstappen an. Der Aufsichtsrat hatte Anfang April grünes Licht für die Formel-1-Pläne gegeben, Details aber den Marken überlassen.