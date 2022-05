Victoria Swarovski: Trick für knallenge Outfits

Neben dem Essens-Ritual bittet die Moderatorin auch bei Gott um Beistand. Sie betet jeden Freitag vor der Show zusammen mit ihrer Mutter.

Die Rituale möchte sie nicht mehr missen, erklärte Swarovski weiter. „Das ist auch so eine Kopfsache bei mir“, so die Moderatorin, die in Unterwäsche und im Bikini für Lascana modelt.