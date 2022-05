Bergdoktor Hans Sigl übernimmt die „Starnacht“

Haider im Burgenland

Der Bergdoktor tritt damit an die Stelle von Alfons Haider, der am 4. Juni gemeinsam mit Barbara Schöneberger ein Heimspiel als bestimmt unvergessliche Abschiedsshow feiern wird. Denn der Mörbisch-Intendant lädt zur „Starnacht am Neusiedler See“, auf seine Bühne, ein. Hofer spricht bei der Beziehung von Haider und der „Starnacht“ von einer „Lovestory“. „Aber sie geht weiter: Ich freue mich, dass Alfons trotz seiner neuen Aufgabe im Burgenland Zeit gefunden hat, seine Liebe zur Musik weiterhin mit dem ORF-2-Publikum zu teilen. So wird er nun mit Initiatorin Leona König ihre ,Stars und Talente‘ zur ,Goldenen Note‘ führen und nimmt in einem neuen Format die Zuschauerinnen und Zuschauer mit in die Welt des Musicals. Auch hier eine Win-win-Situation für alle Beteiligten“, so Hofer.