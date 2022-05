Neue Woche bringt Regenschauer und Gewitter

So richtig in Fahrt kommen will der Wonnemonat Mai mit Blick auf die kommende Woche noch nicht. Ähnlich wie bereits am Sonntag geht es in der ersten Maiwoche unbeständig weiter, Regenschauer und teils auch Gewitter bestimmen in den nächsten Tagen das Wettergeschehen. Auch die Temperaturen bleiben vor allem in der Früh noch eher verhalten, teils sogar noch im einstelligen Plusbereich.