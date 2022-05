Medikamente und Hilfe für die „Tschernobyl-Kinder“

Wichtige Medikamente dank Spenden angeschafft

Fast alle Kinder aus Partnerspitälern konnten mittlerweile in Sicherheit gebracht werden. „Sieben sind noch immer in einem Krankenhaus in Charkiw. Mit Spenden konnten wir für sie wichtige teure Medikamente anschaffen“, erklärt Juliana Matusova, Leiterin des Projekts. Infos und Spendenmöglichkeit finden Sie hier.