Fuchs: „Ein Trainer, der hohe Aufmerksamkeit will“

Für Schlagzeilen gesorgt

Dass sich ein Trainer vom Format Rangnicks für die österreichische Nationalmannschaft interessiert, zeigt, dass unser Ruf international besser ist als manche in Österreich annehmen. Vor allem mit den guten Leistungen in der Quali und dann bei der EM 2021 haben David Alaba & Co. über die Grenzen Österreichs hinaus für Schlagzeilen gesorgt, das erzeugt Aufmerksamkeit. Ich bin überzeugt, dass das Nationalteam unter Rangnick erfolgreich sein wird.