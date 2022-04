Die großen Träume von ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick

Ein Rauschen im Blätterwald. Noch nie sorgte eine Nominierung eines österreichischen Teamchefs für so dicke Schlagzeilen in internationalen Gazetten. Ein ungewöhnlicher „Transfer“ - vom ehrwürdigen Fußball-Tempel Old Trafford in die eher baufälligen Katakomben im Wiener-Happel-Stadion. Ralf Rangnick sind die bescheidenen Büroräume wohl egal, der 63-Jährige jagt einem großen Traum nach. Als Deutscher will er Österreich zu seiner Heim-EURO 2024 führen!