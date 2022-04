DTM-Asse suchten am Algarve-Strand perfekte Welle

„Ich bin noch nie auf einem Surfbrett gestanden. Ein-, zweimal Stand-up-Paddling, das war es auch schon. Aber dafür lief’s eigentlich ganz gut“, strahlte Philipp Eng nach seiner Premierensuche nach der perfekten Welle am Algarve-Strand da Cordoama. Unter den Augen von Lehrmeister und Big-Wave-Superstar Sebastian Steudtner stimmten sich neben dem BMW-Piloten auch Titelverteidiger Maxi Götz, Marco Wittmann, Kelvin und Sheldon van der Linde sowie Esteban Muth auf den am Wochenende stattfindenden DTM-Auftakt in Portimao ein.