Rot-weiß-roter Thriller mit der „Generation Alexa“

So modern das Grundthema des Songs ist, so „traditionell“ ist die musikalische Umsetzung, die sich am Pop und Rock des Millenniums orientiert. Was hat euch in diese Richtung geführt bzw. sind in diesem Bereich eure persönlichen Vorlieben verortet?

Tobias: Ich, persönlich bin großer Rock- und Metal-Fan, daher war es immer schon mein Wunsch, einen Song in diesem Stil zu produzieren.Als Inspiration diente definitiv die Musik, mit der wir selbst aufgewachsen sind - sprich Linkin Park, Bring Me The Horizon, Avril Lavigne, Green Day, etc.



Nina: Auch ich bin ein riesiger Rock-Fan und war so happy, dass durch Songs wie „Happier Than Ever“ von Billie Eilish oder „good4u“ von Olivia Rodrigo wieder etwas rockigere Musik in den Mainstream gelangt ist. Das haben Tobi und ich als perfekte Chance gesehen, um uns mit E-Gitarre und leichten Rock-Vocals auszutoben.