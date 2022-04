„See-Vertrag“ sichert öffentliche Badeplätze ab

12 der insgesamt 27 Naturbadeplätze der Bundesforste in Oberösterreich liegen am Attersee, der mit mehr als 46 Quadratkilometern Wasserfläche Österreichs größter Binnensee ist. Ein 2006 zwischen Land OÖ und Bundesforsten abgeschlossener „See-Vertrag“ sichert die Zugänglichkeit der erwähnten Badeplätze ab – und, was für die Zukunft fast noch wichtiger ist, sieht vor, dass nach Möglichkeit durch Zukäufe weitere natürliche öffentliche Seezugänge und Badeplätze geschaffen werden können. Dieser Vertrag wurde nun im Beisein von Ministerin Elisabeth Köstinger von LH Thomas Stelzer und Bundesforstevorstand Georg Schöppl um 10 Jahre verlängert.