Wien: Flirt endet für Mädchen mit Vergewaltigung

Es ist heiß in der Stadt. Am Wiener Donaukanal wurlt’s, die Mädchen tragen bauchfrei, die Burschen Shorts. Flirtstimmung wie am Strand. Die zwei junge Männer ausgenützt haben sollen, als sie sich so umschauten. Sie stehen wegen Vergewaltigung vor Gericht. Und erzählen - wie so oft in diesen Fällen - eine andere Geschichte.