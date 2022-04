Raffls Stars fixieren letztes NHL-Play-off-Ticket

Die Dallas Stars mit Michael Raffl haben sich den letzten Play-off-Platz in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL gesichert. Die Stars verloren zwar am Mittwochabend (Ortszeit) im heimischen American Airlines Center gegen die Arizona Coyotes mit 3:4 nach Verlängerung. Der eine Punkt, den Raffl und Co für das Erreichen der Overtime erhielten, reichte aber für das letzte Play-off-Wildcard-Ticket.