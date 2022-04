Altes Handwerk & natürliche Baustoffe neu entdeckt

Früher waren Schilfdächer vor allem in Seenähe ganz normal. Dann geriet Schilf als Baustoff in Vergessenheit. Jacobus van Hoorne aus Weiden am See ist der letzte Schilfdecker Österreichs. Im EU-geförderten Programm Eurevita Pannonia wurde nun zu einem Schilfdachdeck-Workshop ins Dorfmuseum nach Mönchhof geladen.