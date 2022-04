Wacker: Hoffen auf Golden Goal in letzter Sekunde

Vertragsverhältnis könnte aufgelöst werden

Dienstag um 24 Uhr lief das Ultimatum der Spieler aus - aber die ausständigen Gehälter (März und April) wurden auf ihren Konten nicht „gesichtet“. Was ist nun der nächste Schritt der Wacker-Profis? Sie müssen eine Austrittserklärung anfertigen und dem Klub übergeben. Mit Rechtsbeistand oder Unterstützung der Spieler-Gewerkschaft. Damit endet das Vertragsverhältnis. Diese Spieler werden dann am kommenden Freitag bei der Auswärtspartie in Horn (sollte sie noch stattfinden) nicht mehr auflaufen.