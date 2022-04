Uni-Klagenfurt: FFP2-Maskenpflicht fällt ab 2. Mai

Per Mail wurde am heutigen Mittwoch verkündet, dass ab 2. Mai in der Alpen-Adria-Universität in Klagenfurt keine Maskenpflicht mehr gilt. Es werden dementsprechend auch keine Kontrollen mehr stattfinden. „Wir empfehlen jedoch weiterhin das Tragen von FFP2-Masken in den Innenräumen“, heißt es in der Mail weiter.