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Beim Hartlwirt

Flotte Harmonikaklänge und noch fliegende Finger

Kärnten
06.04.2026 18:00
Neben Harmonikaspielern waren auch andere Musiker vertreten: Baritonisten sorgten für den ...
Neben Harmonikaspielern waren auch andere Musiker vertreten: Baritonisten sorgten für den richtigen Bass und Klarinettisten zauberten so manche Melodie.(Bild: Dieter Arbeiter)
Porträt von Kärntner Krone
Von Kärntner Krone

Beim 33. Harmonikatreffen beim Gasthof Hartl in Neuhaus wurde am Ostermontag wieder von Alt und Jung aufgespielt. Selbst eine echte Volksmusiklegende aus Kärnten lauschte den Klängen der jungen und junggebliebenen Musikanten.

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Für einige junge Musikanten war das mittlerweile 33. Harmonikatreffen beim Hartl in Neuhaus die erste Möglichkeit auf der großen Bühne zu stehen. Für andere hingegen war das Treffen ein echtes Heimspiel. „Ich bin seit mittlerweile zehn Jahren dabei“, erzählt die 92-jährige Maria Melkusch, die für das gemeinsame Musizieren extra aus der Draustadt anreiste.

„Heuer sind 64 Musikanten aus mehreren Ländern zu uns gekommen“, erklärt Hausherr Reinhard Hartl, der den Musikanten und dem Publikum Schweinsbraten, Rindfleisch, Käsnudeln und die hausgemachte Hadntorte auftischte.

(Bild: Dieter Arbeiter)
(Bild: Dieter Arbeiter)
(Bild: Dieter Arbeiter)
(Bild: Dieter Arbeiter)
(Bild: Dieter Arbeiter)
(Bild: Dieter Arbeiter)
(Bild: Dieter Arbeiter)
(Bild: Dieter Arbeiter)
(Bild: Dieter Arbeiter)

Neue Single wurde in Neuhaus vorgestellt 
Mit einer brandneuen Single im Gepäck reiste die Musikgruppe Berggluat an. „Unser Titel lautet: ,A jeder mags, wenn d‘ Musi spielt‘“, erzählt der Bandleader Julian Trieb im Gespräch mit der „Kärntner Krone“ und ergänzt: „Wir arbeiten schon fest an unserem großen Album für das Jahr 2028, da gibt es uns in dieser Besetzung bereits seit fünf Jahren.“

Von den flotten Klängen der Musiker aus dem ganzen Alpen-Adria-Raum überzeugte sich auch Kärntens Volksmusiklegende Hubert Urach.

Nach dem Harmonikatreffen wartet auf Volksmusikliebhaber schon das nächste Ereignis: Sašo Avsenik gibt am 17. Mai mit seinen Oberkrainern ein großes Konzert.

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