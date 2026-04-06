Flotte Harmonikaklänge und noch fliegende Finger

Neue Single wurde in Neuhaus vorgestellt

Mit einer brandneuen Single im Gepäck reiste die Musikgruppe Berggluat an. „Unser Titel lautet: ,A jeder mags, wenn d‘ Musi spielt‘“, erzählt der Bandleader Julian Trieb im Gespräch mit der „Kärntner Krone“ und ergänzt: „Wir arbeiten schon fest an unserem großen Album für das Jahr 2028, da gibt es uns in dieser Besetzung bereits seit fünf Jahren.“