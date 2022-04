EU auf den Spuren geförderter Millionen-Projekte

Hochrangige Persönlichkeiten gingen im Burgenland auf Tour, allen voran Martin Selmayr. Vier Jahre lang war er der Kabinettchef des EU-Kommissionspräsidenten Jean-Claude Juncker. Jetzt traten der EU-Botschafter mit Mario Nava, Generaldirektor für Reformen in der EU, und Paul Schmidt, Generalsekretär der Österreichischen Gesellschaft für Europapolitik (ÖGfE), in Eisenstadt kräftig in die Pedale.