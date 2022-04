Wald der Zukunft muss Alleskönner sein

Manche Baumarten müssen ersetzt werden

Landesforstdirektor Andreas Amann klärte bei der Präsentation am Dienstag über die notwendigen Maßnahmen auf. : So werden Tanne und Fichte (zumindest in bestimmten Höhenlagen) durch steigende Temperaturen und Trockenheit „Probleme bekommen“. Bäume aus benachbarten Klimaregionen, etwa die Douglasie, könnten als Ersatz dienen. Das Zauberwort beim Baumbestand heißt jedenfalls „Mischwald“.