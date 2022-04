Neuerungen im Insolvenzrecht & eine Justizreform?

Eine Justizreform?

Diskussionswürdig sind auch die Pläne für Bezirksgerichtsschließungen in Kärnten. Wie berichtet, wackeln die Standorte Ferlach, Bad Eisenkappel und Bleiburg. Gernot Murko, Präsident der Anwaltskammer, betont einmal mehr den Stellenwert einer Gerichtsbarkeit nah am Bürger - erinnert aber an einen umstrittenen Vorschlag von Ex-Justizminister Dieter Böhmdorfer: „Es könnte in Kärnten mehrere Eingangsgerichte geben. Das stärkt die Regionen und wäre eine wirkliche Justizreform.“