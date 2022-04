Russland nimmt wieder Kurilen-Inseln ins Visier

Japan „in größter Sorge“

In seinem am Freitag veröffentlichten diplomatischen Jahresbericht bezeichnet das japanische Außenministerium den Konflikt um die in Japan als „nördliche Gebiete“ bezeichneten Kurilen-Inseln als „größte Sorge“ im Verhältnis zu Russland. Bei den fraglichen Inseln handle es sich um „japanische Territorien, über die Japan Souveränitätsrechte besitzt, die aber derzeit illegal von Russland besetzt“ sind.