Benfica: Höchster Finalsieg und Fluch gebrochen

Red Bull Salzburgs U19-Team hat den zweiten Titel in der Youth League verpasst. Die „Jung-Bullen“ kassierten am Montag im Finale in Nyon gegen Benfica Lissabon ein 0:6-Debakel. Benfica nahm damit Revanche an den Salzburgern für die Endspiel-Niederlage 2017 und feierte den höchsten Finalsieg überhaupt im seit 2013/14 ausgetragenen UEFA-Jugendbewerb.