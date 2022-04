Wer sind die besten Köche in Oberösterreich?

Die Wertung war eindeutig: Philip Rachinger holte sich vier Gabeln und 97 Punkte - um zwei mehr als im Vorjahr. Damit ist er klar an der Spitze in Oberösterreich. Am zweiten Platz mit 96 Punkten und ebenfalls mit vier Gabeln ausgezeichnet liegt das „Bootshaus“ in Traunkirchen von Lukas Nagl. Auf den dritten Platz hat es Lukas Kienbauer mit „Lukas“ in Schärding geschafft - er holte 95 Punkte. Ebenfalls mit vier Gabeln ausgezeichnet wurde Lukas Nagl vom Restaurant Bootshaus in Traunkirchen.