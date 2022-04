4111 Neuinfektionen und sieben weitere Todesfälle

Der Abwärtstrend punkto Corona-Neuinfektionen in Österreich setzt sich weiter fort: In den vergangenen 24 Stunden (Stand: Montag, 9.30 Uhr) wurden 4111 neue Fälle registriert. Weniger waren es zuletzt am 3. Jänner. Am Montag vor einer Woche waren es noch 6227. Sieben weitere Menschen, die mit dem Virus infiziert waren, starben im aktuellen Vergleichszeitraum.