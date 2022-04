Karriereende? Dibons Abgang unter Tränen

Das Gesicht im Trikot vergraben, ein kurzer Dank an die Fans, die seinen Namen skandierten, dann flossen die Tränen. Der Abgang von Christopher Dibon ging allen unter die Haut: Hüfte, Schulter, Jochbein, mehrmals das Knie - fast nichts, was sich der Innenverteidiger in seinem Körper nicht schon zertrümmert hatte. Vor zwei Wochen hatte er nach einer fast zweijährigen Leidenszeit (Kreuzbandriss) sein Comeback gefeiert - gestern schlich er nach sieben Minuten vom Feld. Ein Zusammenstoß mit Höjlund, ein Griff ans Knie - schon wieder! War’s das?