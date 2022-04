Halbzeit beim Bau für „Seehaus Weiden“

Im Oktober 2021 fand der Spatenstich für das Boutiquehotel im Seebad in Weiden am See statt. Jetzt hat man bereits die Dachgleiche für das „Seehaus Weiden“ gefeiert. 120 Betten sollen hier entstehen, 25 neue Arbeitsplätze werden in dem Hotel geschaffen. Eröffnet werden soll zu Ostern im nächsten Jahr.