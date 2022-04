Totgeburt Team Vorarlberg: Dornbirn steigt aus

Spitzeneishockey in Vorarlberg?

Die Bulldogs, deren Oberhaus-Abstecher sportlich überschaubar erfolgreich war, wollen sich nun „auf die Kernkompetenzen“, genannt wurden die Nachwuchsförderung und die Akademie, konzentrieren. Für die Kampfmannschaft liebäugelt man mit einer Teilnahme an der Alps Hockey League. In der zweiten Liga war der Klub vor dem Aufstieg jahrelang vertreten.