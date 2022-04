Erdbeben in Bosnien war auch in Österreich spürbar

Etwa 40 Kilometer südlich von Mostar in Bosnien-Herzegowina hat Freitagnacht um 23.07 Uhr die Erde gebebt. Eine 28-jährige Frau wurde getötet, es gibt mehrere Verletzte. Auch in Österreich war das Beben leicht zu spüren. So war etwa in einem Hochhaus in Linz ein langsames Schwanken merkbar.