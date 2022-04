Vor 70 Jahren wurde die Pummerin verabschiedet

Sehnsucht nach Freiheit und Frieden

„Ut sit Pax in Libertate - damit Friede sei in Freiheit“ - so lautet die Inschrift auf der neuen Pummerin, die vor 70 Jahren in St. Florian gegossen und hier in Linz verabschiedet wurde. Wieder in Freiheit und Frieden zu leben - die Pummerin ist Ausdruck dieser Sehnsucht, die weithin hörbar sein sollte. Die Bedeutung ist aktueller denn je", betont Bischof Dr. Manfred Scheuer.