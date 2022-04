Neubau des Krankenhauses läuft weiter nach Plan

Nicht mehr zeitgemäß ist das alte Oberwarter Spital. Deshalb hat die Politik – wie berichtet – den Neubau beschlossen. Seit rund einem Jahr entsteht neben der alten Klinik nun das neue Krankenhaus. Nachdem der Rohbau fertiggestellt worden war, startete nun der Innenausbau. Das Bauteam liegt gut im Zeitrahmen. Am Freitag verschaffte sich Landeshauptmann Hans Peter Doskozil einen Überblick zum Fortschritt der Arbeiten und war sichtlich beeindruckt: „Mit diesem Projekt sichern wir die flächendeckende Gesundheitsversorgung im Burgenland auch für die Zukunft ab. Hier entstehen die idealen Rahmenbedingungen für alle, die dort arbeiten – als Mediziner, in der Pflege, Therapie, Technik und Verwaltung.“ Das passe auch zu den burgenländischen Maßnahmen gegen den prognostizierten Ärztemangel, so Doskozil: „Mit der verstärkten Kooperation mit der Danube Private University wirken wir aktiv dagegen und stellen damit die Weichen für eine eigenständige Medizin-Ausbildung im Burgenland.“