Biathlon-Kapazunder Julian Eberhard hört auf

Sein größter Erfolg war die Bronzemedaille im Massenstart bei der Biathlon-Weltmeisterschaft 2019 in Östersund. Emotionaler Höhepunkt einer langen Karriere war wohl Bronze mit der ÖSV-Staffel bei der Heim-WM 2017 in Hochfilzen. Bei den Olympischen Winterspielen 2018 in Pyeongchang wurde der laufstarke Saalfeldener jeweils Vierter im Einzel- und im Staffelbewerb. Die vergangenen Winterspiele in Peking hatte der 1,96 Meter große Modellathlet aufgrund eines schweren Sturzes zu Saisonbeginn in Östersund leider verpasst.