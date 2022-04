Mörder von Weizsäcker-Sohn tot aufgefunden

Der verurteilte Mörder des Berliner Chefarztes und Bundespräsidentensohns Fritz von Weizsäcker wurde am Montag tot in seinem Zimmer aufgefunden. Es gebe keine Hinweise auf ein Fremdverschulden. Über den Mann wurde im Juli 2020 wegen Mordes und versuchten Mordes zu einer Freiheitsstrafe von zwölf Jahren und Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus verurteilt. Ein Ermittlungsverfahren soll nun klären, woran der Mann starb.