Blackout-Kampagne: „Kärntner Netze sind Vorbild“

Weil nicht die Frage ist ob, sondern wann wir einmal von einem „Blackout“,, einem Totalzusammenbruch des internationalen Stromnetzes betroffen sein werden, laden Land und Kelag zur Infotour. Am Donnerstag wurde in der Völkermarkter Burg geklärt, warum die Kärntner Netze in Europa ein Vorbild sind.