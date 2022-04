40.000-Euro-Coup mitten im Nobelbezirk Döbling

Hinweise an die Polizei

Neben Armbändern, Uhren, Halsketten und Ohrringen wurden auch ein Fabergé-Anhänger und ein antiker in Platin gefasster Blüten-Ring, bei dem Diamanten in Blütenform angeordnet sind, gestohlen. Dittrich weiter: „Das Landeskriminalamt Wien ermittelt.“ Hinweise zum Verbleib der Beute an jede Polizeiinspektion.