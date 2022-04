Actief Jobmade nimmt Einzug in Top-10 ins Visier

12 Standorte betreibt das Unternehmen in Österreich, mit Villach und Vöcklabruck werden heuer noch zwei weitere folgen. Insgesamt beschäftigt Actief Jobmade mehr als 1500 Zeitarbeiter, in der Metall- und Bau-Branche, im Handel und in der Nahrungsmittel-Industrie. „Wir sind Generalist“, sagt Weilnböck, der in die Top-10 der Zeitarbeiterbranche aufsteigen will. „Aber es muss nicht um jeden Preis passieren“, sagt er.