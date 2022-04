Neue unbekannte Art von Sternexplosion entdeckt

„Das führt dazu, dass Mikrofusionsbomben gezündet werden, die etwa ein Millionstel der Stärke einer Nova-Explosion haben, daher der Name ,Mikronova‘“, so Groot. Auch wenn der Begriff „mikro“ vermuten lässt, dass es sich um kleine Ereignisse handelt, sollte man sich nicht täuschen: Ein einziger dieser Ausbrüche kann etwa 20.000 Billionen Tonnen Material verbrennen, was in etwa der Masse von 3,5 Milliarden Cheops-Pyramiden in Gizeh (Ägypten) entspricht.